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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
В Челябинской области бездомный сирота специально сел в тюрьму, чтобы не жить на улице
17.08.2017 г. 14:40
В Челябинской области бездомный сирота специально сел в тюрьму, чтобы не жить на улице. Об этом 23-летний парень рассказал представителям общественно-наблюдательной комиссии. По словам заключенного, он с рождения воспитывался сначала в доме малютки, потом в детдоме. Учился в профтехучилище. Когда получил диплом, его выгнали из общежития на улицу. Идти было некуда - очередь на положенную по закону квартиру не подошла. Молодой житель Магнитогорска обивал пороги инстанций, но везде получал отказ. Даже просил положить его в областную больницу, но врачи не нашли медицинских показаний для помещения в стационар.
Парень жил под открытым небом, питался за счет подаяния прохожих. Отчаявшись, он решил совершить преступление и сесть в тюрьму. На тот момент ему было 20 лет. Сирота отобрал у прохожего сотовый телефон, сам позвонил в полицию и сообщил о происшествии. За проступок с него взяли только подписку о невыезде. Тогда он с ножом зашел в магазин и потребовал деньги из кассы. Забрав выручку, вновь набрал 02. Его на пять лет отправили в колонию.
Все эти годы магнитогорец собирал документы на получение квартиры, но все безуспешно. По УДО заключенного не выпустили из-за того, что ему некуда пойти. Члены общественно-наблюдательной комиссии обещали помочь сироте получить квартиру.
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