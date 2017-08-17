Фото с сайта vladtime.ru

В Челябинской области бездомный сирота специально сел в тюрьму, чтобы не жить на улице. Об этом 23-летний парень рассказал представителям общественно-наблюдательной комиссии. По словам заключенного, он с рождения воспитывался сначала в доме малютки, потом в детдоме. Учился в профтехучилище. Когда получил диплом, его выгнали из общежития на улицу. Идти было некуда - очередь на положенную по закону квартиру не подошла. Молодой житель Магнитогорска обивал пороги инстанций, но везде получал отказ. Даже просил положить его в областную больницу, но врачи не нашли медицинских показаний для помещения в стационар.

Парень жил под открытым небом, питался за счет подаяния прохожих. Отчаявшись, он решил совершить преступление и сесть в тюрьму. На тот момент ему было 20 лет. Сирота отобрал у прохожего сотовый телефон, сам позвонил в полицию и сообщил о происшествии. За проступок с него взяли только подписку о невыезде. Тогда он с ножом зашел в магазин и потребовал деньги из кассы. Забрав выручку, вновь набрал 02. Его на пять лет отправили в колонию.

Все эти годы магнитогорец собирал документы на получение квартиры, но все безуспешно. По УДО заключенного не выпустили из-за того, что ему некуда пойти. Члены общественно-наблюдательной комиссии обещали помочь сироте получить квартиру.

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Все новости за 17.08.2017 г.»