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Задолженность по зарплате в Челябинской области за месяц выросла на 83%. В июле она составила 8 млн 800 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, долги увеличились почти на 31%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Челябинскстат.

Ждут своих заработанных денег 179 южноуральцев. Большинство из них строители, это 149 человек (долг 6,4 млн рублей), сотрудники коммунальных организаций – 13 (250 тыс. рублей) и предприятий, добывающих полезные ископаемые – восемь работников (1,3 млн рублей). Также задолженность имеется перед педагогами и транспортниками.

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Все новости за 17.08.2017 г.»