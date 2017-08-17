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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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Задолженность по зарплате в Челябинской области за месяц выросла на 83%
17.08.2017 г. 14:07
Фото с сайта news.vtomske.ru
Задолженность по зарплате в Челябинской области за месяц выросла на 83%. В июле она составила 8 млн 800 тыс. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, долги увеличились почти на 31%, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Челябинскстат.
Ждут своих заработанных денег 179 южноуральцев. Большинство из них строители, это 149 человек (долг 6,4 млн рублей), сотрудники коммунальных организаций – 13 (250 тыс. рублей) и предприятий, добывающих полезные ископаемые – восемь работников (1,3 млн рублей). Также задолженность имеется перед педагогами и транспортниками.
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