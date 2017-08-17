Фото с сайта Tverigrad.ru

Каждый челябинец сможет открыть свой ресторан на Алом поле. В воскресенье, 20 августа, город присоединится к международной акции "Ресторанный день". Всем желающим предоставят возможность открыть свое заведение с едой. Организаторы выставили условие - все приготовленные блюда должны соответствовать требованиям вегетарианской кухни. Значит, никаких мяса и рыбы. Однако организаторы обещают обилие вкусных угощений и напитков без продуктов животного происхождения.

"К хлебу и зрелища прилагаются!" - обещают устроители мероприятия. В программе развлечений - хороводы, старые виниловые пластинки и медитация. Фуд-корт будет открыт на одной из лужаек на Алом поле с трех часов дня.

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Все новости за 17.08.2017 г.»