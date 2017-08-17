Фото с сайта million-sovetov.ru

К началу учебного года аренда квартир рядом с ЮУрГУ и педагогическим университетом подорожала на 10%. За однокомнатное жилье неподалеку от крупнейших вузов собственники просят 12 тыс. рублей в месяц, а за двушку придется отдавать по 17 тыс. рублей.

Рынок съемного жилья промониторили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. По их данным, стоимость аренды квартиры в Челябинске с марта по август в среднем выросла на 8%. Больше всего за это время подорожали "трешки" - в среднем на 15% до 19 тыс. рублей в месяц. Цена на съемную однокомнатную квартиру в августе составила 12,5 тыс., полгода назад она обошлась бы на тысячу рублей дешевле. Самые дорогие для аренды квартиры сейчас находятся в Центральном и Советском районах, а самые дешевые - в Ленинском и Тракторозаводском.

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Все новости за 17.08.2017 г.»