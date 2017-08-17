- +17 ... +19 C°
- +11 ... +13 C°
- 59.6521р. - 0.2745
- 69.9958р. - 0.3760
-
16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
К началу учебного года аренда квартир рядом с ЮУрГУ и педагогическим университетом подорожала на 10%
17.08.2017 г. 13:45
К началу учебного года аренда квартир рядом с ЮУрГУ и педагогическим университетом подорожала на 10%. За однокомнатное жилье неподалеку от крупнейших вузов собственники просят 12 тыс. рублей в месяц, а за двушку придется отдавать по 17 тыс. рублей.
Рынок съемного жилья промониторили аналитики портала по выбору недвижимости N1.RU. По их данным, стоимость аренды квартиры в Челябинске с марта по август в среднем выросла на 8%. Больше всего за это время подорожали "трешки" - в среднем на 15% до 19 тыс. рублей в месяц. Цена на съемную однокомнатную квартиру в августе составила 12,5 тыс., полгода назад она обошлась бы на тысячу рублей дешевле. Самые дорогие для аренды квартиры сейчас находятся в Центральном и Советском районах, а самые дешевые - в Ленинском и Тракторозаводском.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 02.08.2017 г. В Челябинске можно прожить без работы, сдавая в аренду однокомнатную квартиру
- 31.07.2017 г. Прокуратура возбудила уголовное дело о мошенничестве с земельными участками на 490 млн рублей
- 16.06.2017 г. Работники компаний в Челябинске воспринимают переход на краткосрочную аренду офисов как начало конца
- 26.05.2017 г. В Челябинске стали сдавать в аренду в два раза меньше элитных квартир
- 19.05.2017 г. В Челябинске на 4% выросла стоимость «сезонной» аренды однокомнатных квартир