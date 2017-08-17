Фото с сайта hctraktor.org

Борис Дубровский поставил задачу «Трактору» выйти в финал Восточной конференции КХЛ. Губернатор Челябинской области, который также является президентом хоккейного клуба, встретился с директором "Трактора" Иваном Сеничевым, генеральным менеджером Евгением Губаревым и главным тренером команды Анваром Гатиятулиным.

Дубровский поставил перед руководством задачу на юбилейный 70-й для «Трактора» игровой год. «У нас есть некая динамика, мы ее видим. Команда должна играть в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в этом году», – подчеркнул губернатор.

Иван Сеничев пообещал, что спортсмены сделают все возможное. Регулярный чемпионат КХЛ стартует 21 августа. Первую игру «Трактор» проведет на выезде, а дома команда сыграет 27 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

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Все новости за 17.08.2017 г.»