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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
В Челябинске оштрафовали перевозчика, пускавшего маршрутки под видом экскурсионных автобусов
17.08.2017 г. 12:21
В Челябинске оштрафовали перевозчика, пускавшего маршрутки под видом экскурсионных автобусов. Прокуратура Калининского района выявила нарушения в деятельности компании "Лимпопо". Фирма организовала перевозку пассажиров по маршрутам №71 и 15. На стекле автобусов была наклейка "экскурсионный". Оказалось, что водители работали без маршрутных карт и схем с указанием опасных участков. В ходе проверки также обнаружены технические неисправности транспортных средств.
Руководителя привлекли к административной ответственности за нарушение лицензионных требований, его оштрафовали на 40 тыс. рублей. Бизнесмен подал апелляцию, но суд снова встал на сторону обвинения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
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