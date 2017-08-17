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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
В Челябинске пройдет Чистый марафон по сбору и сортировке мусора
17.08.2017 г. 12:01
В Челябинске пройдет Чистый марафон по сбору и сортировке мусора. Он стартует 27 августа и будет состоять из пяти этапов. Сначала в массовом субботнике примут участие гражданские активисты. Они будут на скорость делать уборку на озере Смолино. Вторая игра для представителей органов власти пройдет 3 сентября на берегу Первого озера. Третья - для бизнесменов назначена на 17 сентября на Голубом карьере. Четвертая - для сотрудников СМИ запланирована на 24 сентября, место и время еще не определены.
В итоговой игре примут участие победители предыдущих соревнований. В Челябинске уже прошло две игры - на Шершнях и берегу реки Миасс - в общей сложности участники собрали 2,5 тонны мусора.
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