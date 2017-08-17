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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Прокуратура обязала строителей снести забор на проезжей части рядом с памятником Курчатову
17.08.2017 г. 11:56
Прокуратура обязала строителей снести забор на проезжей части рядом с памятником Курчатову. Надзорное ведомство установило, что ограждение площадки смонтировано незаконно, оно занимает полосу автомобильного проезда и землю, которая не принадлежит коммерсантам. В общей сложности они заняли более тысячи квадратных метров чужой собственности.
Строительство на участке рядом с памятником историко-культурного наследия и в непосредственной близости от городского бора ведет компания «Дизайн-Кафе». Это будет офисное здание. За высоким забором уже монтируют перекрытия первого этажа. Управление Росрееста по области оштрафовало фирму и руководителя на общую сумму в 120 тыс. рублей, однако нарушения не были устранены.
Прокуратура завела за неисполнение законных требований административное дело. Также в суд направили исковое заявление о демонтаже ограждения и освобождении самовольно занятого земельного участка, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
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