Фото: Отделение ОНФ в Челябинской области

Прокуратура обязала строителей снести забор на проезжей части рядом с памятником Курчатову. Надзорное ведомство установило, что ограждение площадки смонтировано незаконно, оно занимает полосу автомобильного проезда и землю, которая не принадлежит коммерсантам. В общей сложности они заняли более тысячи квадратных метров чужой собственности.

Строительство на участке рядом с памятником историко-культурного наследия и в непосредственной близости от городского бора ведет компания «Дизайн-Кафе». Это будет офисное здание. За высоким забором уже монтируют перекрытия первого этажа. Управление Росрееста по области оштрафовало фирму и руководителя на общую сумму в 120 тыс. рублей, однако нарушения не были устранены.

Прокуратура завела за неисполнение законных требований административное дело. Также в суд направили исковое заявление о демонтаже ограждения и освобождении самовольно занятого земельного участка, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.08.2017 г.»