Фото с сайта totpp.ru

Большинство горожан не верят в челябинский бизнес. 40% жителей считают, что малое и среднее предпринимательство в областном центре не развивается. Чаще всего об этом говорят люди 30-50 лет, имеющие низкий доход, утверждающие, что не довольны своей жизнью. Данные в ходе опроса получили социологи филиала Президентской академии.

Однако каждый третий челябинец не разделяет мнение скептиков. Большинство молодых респондентов в возрасте от 18 до 30 лет со средним уровнем материальной обеспеченности считают, что у бизнеса в городе есть будущее. Процент людей, говорящих о развитии малого и среднего предпринимательства, выше в Калининском, Ленинском и Металлургическом районах. Противоположная ситуация в оценках населения – в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах.

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Все новости за 17.08.2017 г.»