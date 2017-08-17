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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Большинство горожан не верят в челябинский бизнес
17.08.2017 г. 11:26
Большинство горожан не верят в челябинский бизнес. 40% жителей считают, что малое и среднее предпринимательство в областном центре не развивается. Чаще всего об этом говорят люди 30-50 лет, имеющие низкий доход, утверждающие, что не довольны своей жизнью. Данные в ходе опроса получили социологи филиала Президентской академии.
Однако каждый третий челябинец не разделяет мнение скептиков. Большинство молодых респондентов в возрасте от 18 до 30 лет со средним уровнем материальной обеспеченности считают, что у бизнеса в городе есть будущее. Процент людей, говорящих о развитии малого и среднего предпринимательства, выше в Калининском, Ленинском и Металлургическом районах. Противоположная ситуация в оценках населения – в Советском, Курчатовском и Тракторозаводском районах.
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