Скриншот с сайта youtube.com / Челябинская служба спасения

Племенной бык застрял головой между прутьями решетки на агровыставке в Челябинске. В среду, 16 августа, спасатели выезжали к ледовой арене "Трактор", где проводится мероприятие. Быка на "Агро-2017" туда привезли участники - сотрудники одного из предприятий. В дороге животное просунуло голову между металлическими прутьями клетки, в которой его транспортировали. Сначала быка попытались освободить сами сотрудники агропредприятия, но потом поняли, что без помощи спасателей не обойтись.

Специалисты экстренной службы с помощью гидравлических инструментов перекусили прутья. После этого быка поместили в другую клетку.

Видео: Челябинская служба спасения / youtube.com

Это не первое ЧП с племенными животными на выставке. В тот же день там другой бык сбежал и стал носиться по парковке, а затем и по тротуару. Изловить его удалось через несколько минут. Никто не пострадал.

Видео: Сергей Брофловский / youtube.com

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