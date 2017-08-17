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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Племенной бык застрял головой между прутьями решетки на агровыставке в Челябинске
17.08.2017 г. 11:04
Племенной бык застрял головой между прутьями решетки на агровыставке в Челябинске. В среду, 16 августа, спасатели выезжали к ледовой арене "Трактор", где проводится мероприятие. Быка на "Агро-2017" туда привезли участники - сотрудники одного из предприятий. В дороге животное просунуло голову между металлическими прутьями клетки, в которой его транспортировали. Сначала быка попытались освободить сами сотрудники агропредприятия, но потом поняли, что без помощи спасателей не обойтись.
Специалисты экстренной службы с помощью гидравлических инструментов перекусили прутья. После этого быка поместили в другую клетку.
Видео: Челябинская служба спасения / youtube.com
Это не первое ЧП с племенными животными на выставке. В тот же день там другой бык сбежал и стал носиться по парковке, а затем и по тротуару. Изловить его удалось через несколько минут. Никто не пострадал.
Видео: Сергей Брофловский / youtube.com
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