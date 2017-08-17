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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В Челябинске предпринимателям землю незаконно предоставляет «уважаемый человек»
17.08.2017 г. 10:56
В Челябинске предпринимателям землю незаконно предоставляет «уважаемый человек». В городе участились случаи мошенничества с передачей муниципальных участков под торговые объекты. В процессе демонтажа павильонов, киосков, палаток и лотков все чаще можно услышать от владельцев конструкций, что данное место им разрешил занимать (цитата) "Уважаемый человек".
По данным пресс-службы городской администрации, называются суммы, которые были переданы данному неустановленному человеку, - до 50 тыс. рублей за бессрочное пользование муниципальной землей. Мэрия призывает не верить мошенникам, предлагающим услуги по размещению ларьков на территории Челябинска.
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