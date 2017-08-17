Фото с сайта 74.мвд.рф

В Усть-Катаве нашли пропавшую неделю назад 19-летнюю девушку. Она находилась на территории города.

Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, девушка ушла из дома 10 августа. 15 августа ее отец обратился в полицию с заявлением об исчезновении. По городу расклеивали ориентировки с приметами и фотографией разыскиваемой, их также направили в соседние территориальные органы внутренних дел.

Девушку нашли на территории Усть-Катава. По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее совершено не было.

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Все новости за 17.08.2017 г.»