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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В Усть-Катаве нашли пропавшую неделю назад 19-летнюю девушку
17.08.2017 г. 09:43
Фото с сайта 74.мвд.рф
В Усть-Катаве нашли пропавшую неделю назад 19-летнюю девушку. Она находилась на территории города.
Как сообщили в пресс-службе управления МВД по Челябинской области, девушка ушла из дома 10 августа. 15 августа ее отец обратился в полицию с заявлением об исчезновении. По городу расклеивали ориентировки с приметами и фотографией разыскиваемой, их также направили в соседние территориальные органы внутренних дел.
Девушку нашли на территории Усть-Катава. По предварительным данным, противоправных действий в отношении нее совершено не было.
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