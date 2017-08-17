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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Руководству МФО грозит полумиллионный штраф за публикацию рекламы на календаре с иконой
17.08.2017 г. 09:20
Руководству МФО грозит полумиллионный штраф за публикацию рекламы на календаре с иконой. Сомнительный способ продвинуть свои услуги выбрала фирма «Удобные деньги»: контакты офисов напечатали на оборотной стороне карманных календарей с репродукцией православной иконы и текстом молитвы «Отче наш». УФАС собирается возбудить административное дело по факту нарушения рекламного законодательства, которое запрещает использование религиозных символов и объектов культурного наследия народов России.
Антимонопольная комиссия признала материал оскорблением чувств верующих. За это проголосовали 17 из 19 экспертов. Так же считают в Челябинской епархии. Большинство рядовых горожан не видят в рекламе ничего страшного. На своем сайте управление разместило снимок календаря и провело опрос пользователей. Из 660 проголосовавших меньше половины - 270 человек - признали рекламу оскорбительной.
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