Источник: chel.fas.gov.ru

Руководству МФО грозит полумиллионный штраф за публикацию рекламы на календаре с иконой. Сомнительный способ продвинуть свои услуги выбрала фирма «Удобные деньги»: контакты офисов напечатали на оборотной стороне карманных календарей с репродукцией православной иконы и текстом молитвы «Отче наш». УФАС собирается возбудить административное дело по факту нарушения рекламного законодательства, которое запрещает использование религиозных символов и объектов культурного наследия народов России.

Антимонопольная комиссия признала материал оскорблением чувств верующих. За это проголосовали 17 из 19 экспертов. Так же считают в Челябинской епархии. Большинство рядовых горожан не видят в рекламе ничего страшного. На своем сайте управление разместило снимок календаря и провело опрос пользователей. Из 660 проголосовавших меньше половины - 270 человек - признали рекламу оскорбительной.

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