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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В Челябинске до вечера будет нечем дышать
17.08.2017 г. 09:14
Фото с сайта pravmin74.ru
В Челябинске до вечера будет нечем дышать. НМУ первой степени опасности будут наблюдаться ориентировочно до 19:00. Сложной экологическая ситуация будет также в Магнитогорске, Сатке, Карабаше и Коркино, сообщили в пресс-центре управления МЧС по области.
Предприятиям предписано снизить количество выбросов. Жителям не рекомендуют жечь костры и просят отказаться от работ, связанных с образованием пыли и возникновением резких химических запахов. Также по возможности следует отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.
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