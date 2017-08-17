Фото с сайта pravmin74.ru

В Челябинске до вечера будет нечем дышать. НМУ первой степени опасности будут наблюдаться ориентировочно до 19:00. Сложной экологическая ситуация будет также в Магнитогорске, Сатке, Карабаше и Коркино, сообщили в пресс-центре управления МЧС по области.

Предприятиям предписано снизить количество выбросов. Жителям не рекомендуют жечь костры и просят отказаться от работ, связанных с образованием пыли и возникновением резких химических запахов. Также по возможности следует отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться общественным транспортом.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.08.2017 г.»