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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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Сбежавший на агровыставке племенной бык устроил корриду в Калининском районе
17.08.2017 г. 09:11
Фото с сайта Gazeta-ostankino.ru
Сбежавший на агровыставке племенной бык устроил корриду в Калининском районе. Инцидент случился в среду, 16 августа, на парковке арены "Трактор". Рядом с ледовым дворцом проходит сельскохозяйственная выставка "Агро-2017". Животноводы привезли в грузовике молодого породистого быка. Когда его вывели из кузова, он отказался заходить в клетку и сумел вырваться. Животное стало носиться по пустой парковке и выбежало на тротуар. Произошедшее попало на видео. В погоне за быком участвовали три человека. Изловить беглеца удалось через несколько минут. Никто не пострадал.
Видео: Сергей Брофловский / youtube.com
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