Фото с сайта Gazeta-ostankino.ru

Сбежавший на агровыставке племенной бык устроил корриду в Калининском районе. Инцидент случился в среду, 16 августа, на парковке арены "Трактор". Рядом с ледовым дворцом проходит сельскохозяйственная выставка "Агро-2017". Животноводы привезли в грузовике молодого породистого быка. Когда его вывели из кузова, он отказался заходить в клетку и сумел вырваться. Животное стало носиться по пустой парковке и выбежало на тротуар. Произошедшее попало на видео. В погоне за быком участвовали три человека. Изловить беглеца удалось через несколько минут. Никто не пострадал.

Видео: Сергей Брофловский / youtube.com

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