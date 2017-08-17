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Бывший пресс-секретарь управления налоговой по Челябинской области объявлена в федеральный розыск. Евгению Юдину не могут допросить в рамках проверки о возможном воровстве денег на последнем месте работы, сообщает «URA.RU». Женщина занимала должность пресс-секретаря УФНС до 1 февраля 2014 года, потом стала главным редактором троицкого издания «Вперед». Спустя ровно три года учредители решили не продлевать с ней контракт. На пост главного редактора вернули Венеру Юмагулову. По ее словам, предшественница разгромила редакцию в прямом и переносном смысле.

«Накануне моего выхода, видимо, устроили вечеринку — в редакции был бардак. Исчезла финансовая документация, компьютеры оказались заблокированными. Пропали два компьютера. Весь коллектив уволился задним числом», — рассказала Юмагулова.

Когда взломали компьютеры и ознакомились с документами, оказалось, что на счету редакции находится всего девять тысяч рублей, а долг превышает в 1,4 миллиона. Бывшему пресс-секретарю и редактору грозит уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. СКР проводит доследственную проверку, однако силовики не могут найти Юдину, чтобы вызвать на допрос. Поэтому ее и объявили в федеральный розыск.

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Все новости за 17.08.2017 г.»