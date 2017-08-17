- +21 ... +23 C°
- +18 ... +20 C°
- 59.6521р. - 0.2745
- 69.9958р. - 0.3760
-
16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Бывший пресс-секретарь управления налоговой по Челябинской области объявлена в федеральный розыск
17.08.2017 г. 08:32
Бывший пресс-секретарь управления налоговой по Челябинской области объявлена в федеральный розыск. Евгению Юдину не могут допросить в рамках проверки о возможном воровстве денег на последнем месте работы, сообщает «URA.RU». Женщина занимала должность пресс-секретаря УФНС до 1 февраля 2014 года, потом стала главным редактором троицкого издания «Вперед». Спустя ровно три года учредители решили не продлевать с ней контракт. На пост главного редактора вернули Венеру Юмагулову. По ее словам, предшественница разгромила редакцию в прямом и переносном смысле.
«Накануне моего выхода, видимо, устроили вечеринку — в редакции был бардак. Исчезла финансовая документация, компьютеры оказались заблокированными. Пропали два компьютера. Весь коллектив уволился задним числом», — рассказала Юмагулова.
Когда взломали компьютеры и ознакомились с документами, оказалось, что на счету редакции находится всего девять тысяч рублей, а долг превышает в 1,4 миллиона. Бывшему пресс-секретарю и редактору грозит уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий. СКР проводит доследственную проверку, однако силовики не могут найти Юдину, чтобы вызвать на допрос. Поэтому ее и объявили в федеральный розыск.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 08.08.2017 г. На пляже в Челябинске задержали преступника, год назад объявленного в федеральный розыск
- 22.05.2017 г. Осужденный за убийство мошенник сбежал из СИЗО и разгуливал по миасскому ТРК
- 10.05.2017 г. В Челябинске ищут мужчину, изнасиловавшего девушку в подъезде на северо-западе
- 17.04.2017 г. Приставы в Челябинской области несколько лет ищут мальчика, которого похитил отец
- 03.02.2017 г. Главу Каслинского района сняли с должности и обвинили в превышении полномочий