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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
В Челябинскую область прибыл первый эшелон с отработавшим ядерным топливом подлодок
17.08.2017 г. 08:13
В Челябинскую область прибыл первый эшелон с отработавшим ядерным топливом подлодок. Его отправили на радиохимический завод ПО "Маяк" в Озерск из хранилища в губе Андреева, что в Мурманской области. Утром во вторник, 15 августа, началась разгрузка первого железнодорожного вагона, говорится в сообщении на сайте ПО "Маяк".
Почти 50 лет на российском Севере находилось кондиционное и дефектное отработавшее ядерное топливо атомных сумбарин. Сейчас начался ключевой этап по очистке этой территории и повышению ядерной и радиационной безопасности, а также улучшению экологической обстановки. В настоящее время в губе Андреева хранится 22 тыс. отработавших топливных сборок и более 17 тыс. тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.
За все время реализации проекта на "Маяк" будет доставлено 50 эшелонов. После переработки ядерные материалы будут использованы в производстве топлива для нужд атомной энергетики.
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