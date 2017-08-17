Фото с сайта www.po-mayak.ru

В Челябинскую область прибыл первый эшелон с отработавшим ядерным топливом подлодок. Его отправили на радиохимический завод ПО "Маяк" в Озерск из хранилища в губе Андреева, что в Мурманской области. Утром во вторник, 15 августа, началась разгрузка первого железнодорожного вагона, говорится в сообщении на сайте ПО "Маяк".

Почти 50 лет на российском Севере находилось кондиционное и дефектное отработавшее ядерное топливо атомных сумбарин. Сейчас начался ключевой этап по очистке этой территории и повышению ядерной и радиационной безопасности, а также улучшению экологической обстановки. В настоящее время в губе Андреева хранится 22 тыс. отработавших топливных сборок и более 17 тыс. тонн твердых и сотни кубометров жидких радиоактивных отходов.

За все время реализации проекта на "Маяк" будет доставлено 50 эшелонов. После переработки ядерные материалы будут использованы в производстве топлива для нужд атомной энергетики.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 17.08.2017 г.»