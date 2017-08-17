Фото с сайта devyatka.ru

В Челябинске организуют субботники ко Дню города. Они пройдут с 28 августа по 18 сентября. План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству подписал мэр Евгений Тефтелев. Документ предписывает главам внутригородских районов провести работы на закрепленных территориях, а также обеспечить участников мероприятий инвентарем, транспортной техникой, организовать вывоз мусора. Коммунальщики выполнят работы по санитарной очистке дворов и придомовых участков.

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Все новости за 17.08.2017 г.»