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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В Челябинске организуют субботники ко Дню города
17.08.2017 г. 08:04
Фото с сайта devyatka.ru
В Челябинске организуют субботники ко Дню города. Они пройдут с 28 августа по 18 сентября. План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству подписал мэр Евгений Тефтелев. Документ предписывает главам внутригородских районов провести работы на закрепленных территориях, а также обеспечить участников мероприятий инвентарем, транспортной техникой, организовать вывоз мусора. Коммунальщики выполнят работы по санитарной очистке дворов и придомовых участков.
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