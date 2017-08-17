Фото с сайта tlk63.ru

В 2017 году по программе капремонтов в Челябинской области заменят 500 лифтов. Столько же - в 2018-м. Как рассказал заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, в конце июля текущего года завершились все конкурсные процедуры.

«Мы предусмотрели возможность переноса сроков на будущий год. Просто в регионе нет такого количества монтажников, которые справились бы с таким объемом работ. Для сравнения, в 2015 году заменили 4 лифта по программе, в 2016 – 212 штук. Понятно, что рабочие руки из воздуха не возьмутся, поэтому, чтобы успеть установить в запланированный срок все лифты и оборудование, будем привлекать монтажные организации из других областей», - обозначил Сергей Шаль.

Всего в Челябинской области более 4 тыс. лифтов нуждаются в замене или капремонте.

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Все новости за 17.08.2017 г.»