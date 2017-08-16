Неподдельная правда о нравах и законах бизнеса Челябинска

Фото: Евгений Токарев

В Челябинске стартовал прием заявок на участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017». Мультимедийный проект 31 канала и радиостанции «Челябинское эхо» – это рассказ о новой экономике города и людях, которые ее строят. В финал премии выйдут 20 предприятий. Победителей определят члены экспертного совета. Церемония вручения бизнес-премии «Сделано в Челябинске» состоится в декабре 2017 года.

В мире, где границы отраслей стираются и в борьбе за внимание клиента счет идет на секунды, выживут гибкие и проворные. Именно такие компании ищут организаторы бизнес-премии «Сделано в Челябинске».

Цель проекта - привлечь внимание к предприятиям, которые в условиях сплошной непредсказуемости разрушают барьеры, захватывают новые рынки, разрабатывают уникальные продукты - предмет гордости не только для Челябинска, но и для всей России.

«Сделано в Челябинске» – независимая бизнес-премия. Участие в ней – это создание дополнительного конкурентного преимущества для предприятия: возможность рассказать о продуктах и услугах широкой аудитории, показать прозрачность и открытость бизнеса, повысить узнаваемость бренда и доверия к нему.

«Премия задумывалась с одной целью, с одними задачами, но экономическая ситуация меняется, изменилась и значимость этого проекта. Сейчас мало поводов для оптимизма, а премия дает положительный импульс, – говорит генеральный директор холдинга «Медиа-Центр» (31 канал, радио «Челябинское эхо», «DFM Челябинск») Валерий Шагиев. – Необходимы примеры того, как люди «с нуля» создают бизнес или продолжают его вопреки угрозам, которые возникают на пути, как они делают экономику каждый день, тихо, без шумихи. Таких людей очень много».

Автор фото: Евгений Токарев

В рамках премии руководители представят предприятия в эфире 31 канала и радиостанции «Челябинское эхо»: примут участие в телерадиопрограммах, где раскроют особенности ведения бизнеса и обсудят их с экспертами; покажут свои производства в «Дневниках премии». Предусмотрена широкая PR-поддержка проекта онлайн и в печатной прессе.

«Компания «Уралспецмаш» стала победителем бизнес-премии «Сделано в Челябинске» в 2016 году. После участия в проекте мы заключили договор с международным ритейлером «Леруа Мерлен». Видеодневники премии, новости опубликовали на сайте, разместили информацию в рекламном каталоге нашей продукции. По сравнению с прошлым годом объем продаж вырос на 11%, - отмечает исполнительный директор ООО «Уралспецмаш» Ирина Кочнева. – Многие удивлялись, что для участия в премии не требуется никаких взносов. Мы отвечали, что эта бизнес-премия открыта для всех. Главное не сидеть в кустах, а заявлять о себе».

Участие в бизнес-премии «Сделано в Челябинске» бесплатное. Прием заявок открыт до 10 сентября на странице проекта. Лауреатов определят члены экспертного совета. Победители будут названы в декабре 2017 года.

«Результат премии - привлечение внимания к бизнесу региона. Такие мероприятия позволяют компаниям заявить о себе, это хорошая реклама, подтверждение репутации предпринимателя, – считает председатель экспертного совета бизнес-премии «Сделано в Челябинске 2017» Сергей Ермаков. – Думаю, что с такой наградой можно завоевывать рынки не только в Челябинской области, но и за ее пределами».

В 2017 году бизнес-премия «Сделано в Челябинске» проводится при поддержке Администрации города Челябинска, Челябинского областного отделения «ОПОРА РОССИИ». Эксклюзивный партнер премии - энергосберегающее отопление «Рэсси», партнер премии - компания «Манго Телеком», генеральный информационный партнер – «Коммерсант Южный Урал».



Сроки проведения премии 07 августа - 10 декабря 2017 г. Участие в конкурсе бесплатное. Подробная информация об организаторах премии, порядке и условиях участия в премии, о количестве призов и подарков, условиях, сроках и порядке их получения опубликована на сайте /sdelano-v-cheljabinske-2017/

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