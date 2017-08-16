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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
В Челябинской области утвердили программу приватизации на 2018-2020 годы
16.08.2017 г. 16:40
В Челябинской области утвердили программу приватизации на 2018-2020 годы. В прогнозный план вошли 16 объектов недвижимости, находящихся в областной собственности. Большинство из них расположено в Троицке. Это здание кинопроката, гаражи, кузница, учебный корпус с мастерскими. В Магнитогорске приватизируют нежилые помещения, административное здание и комплекс ремонтно-строительного участка. Также несколько объектов есть в Челябинске, Златоусте, Каслях, Кыштыме, Кусе и Аше.
«Прогнозируемые поступления от реализации данной программы приватизации ориентировочно составят 21 миллион рублей. В 1 квартале 2018 года программа будет дополнена имуществом, продажа которого не состоится в рамках действующего плана приватизации, рассчитанного до конца этого года», – отметил министр имущества и природных ресурсов Челябинской области Алексей Бобраков.
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