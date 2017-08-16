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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В парке Гагарина 19 августа выберут самый удивительный овощ
16.08.2017 г. 16:36
Фото с сайта cheladmin.ru
В парке Гагарина 19 августа выберут самый удивительный овощ. Демонстрировать урожай садоводы будут на городской выставке плодов и цветов. Мероприятие пройдет в 15-й раз. Ежегодно оно собирает сотни садоводов и фитодизайнеров. Они представляют на суд жюри результаты своей работы. Кандидатов на победу будут оценивать по нескольким номинациям: лучшая выставочная экспозиция, лучшее оформление входной группы районной выставки, лучший цветочный костюм, лучший урожайный стенд. Также выберут самый удивительный овощ, лучшие цветочные композиции и клумбы. Работа выставки начнется в 11:00.
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