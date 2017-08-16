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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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Челябинцы могут поставить на очередь свой двор в программе благоустройства
16.08.2017 г. 16:34
Фото с сайта Sokolinka.mos.ru
Челябинцы могут поставить на очередь свой двор в программе благоустройства. Заявки на 2018 год принимают в районных Советах депутатов до 15 сентября. Участвовать в программе «Формирование современной городской среды» могут как жители многоквартирных домов, так и юридические лица. Работа рассчитана на пять лет. В следующем году можно будет поставить в план свой двор на 2019-й. Форму заявки можно найти на сайте мэрии cheladmin.ru.
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