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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Талисманом Кубка губернатора по водному поло будет дельфин
16.08.2017 г. 16:23
Талисманом Кубка губернатора по водному поло будет дельфин. Выбор не случаен - животное много лет является символом ватерпольной команды Златоуста «Динамо-Уралочка», дельфин изображен на их логотипе. Скоро ростовая кукла дельфина переедет из Златоуста в Челябинск, маскот будет принимать участие в различных городских мероприятиях.
«Надеемся, что этот талисман принесет удачу нашим спортсменкам и они будут биться за самые высокие награды Кубка», - отметил исполнительный директор федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.
Кубок губернатора по водному поло пройдет в Челябинске и Златоусте с 25 по 30 сентября. В нем примут участие шесть женских команд из Казахстана, Узбекистана, Китая, Хорватии, команда сборной России и златоустовская команда «Динамо-Уралочка». Ожидается, что в Кубке губернатора по водному поло выступят порядка 120 спортсменок.
Источник: Water Polo Cup 2017 | Chelyabinsk / vk.com
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