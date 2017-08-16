Фото с сайта vk.com/wpcup2017

Талисманом Кубка губернатора по водному поло будет дельфин. Выбор не случаен - животное много лет является символом ватерпольной команды Златоуста «Динамо-Уралочка», дельфин изображен на их логотипе. Скоро ростовая кукла дельфина переедет из Златоуста в Челябинск, маскот будет принимать участие в различных городских мероприятиях.

«Надеемся, что этот талисман принесет удачу нашим спортсменкам и они будут биться за самые высокие награды Кубка», - отметил исполнительный директор федерации водного поло Челябинской области Святослав Накоряков.

Кубок губернатора по водному поло пройдет в Челябинске и Златоусте с 25 по 30 сентября. В нем примут участие шесть женских команд из Казахстана, Узбекистана, Китая, Хорватии, команда сборной России и златоустовская команда «Динамо-Уралочка». Ожидается, что в Кубке губернатора по водному поло выступят порядка 120 спортсменок.

Источник: Water Polo Cup 2017 | Chelyabinsk / vk.com

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