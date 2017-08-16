Фото с сайта gubernator74.ru

В Парковом достроили самую большую в регионе школу. Работы полностью завершены. Сегодня, 16 августа, администрация города подписала акт приемки здания, сообщил губернатору Борису Дубровскому мэр Евгений Тефтелев. Осталось пройти процедуру лицензирования в минобре.

«Прошу вовремя подготовить все документы, получить лицензии, чтобы 1 сентября торжественно открыть образовательное учреждение и начать учебный процесс», – подчеркнул Борис Дубровский.

На сегодняшний день это самый крупный объект образовательной системы, который есть в Челябинской области. Проектная мощность школы – 1175 мест. В нее уже зачислено 1723 ребенка. Из них 467 – первоклассники. Общая стоимость строительства превысила 790 млн рублей.

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Все новости за 16.08.2017 г.»