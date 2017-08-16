Фото с сайта 74.мвд.рф

На ЧМЗ женщина чуть не зарезала приятеля из-за того, что он подшучивал над ней и называл мальчиком. Странный инцидент произошел на Рождество, 7 января 2017 года. К семейной паре в гости пришли две подруги жены. Люди общались, выпивали. Мужчина в шутку называл одну из знакомых мальчиком, поскольку ему казалось, что она похожа на мальчика. Все четверо смеялись, никто, вроде бы, не обижался. Когда стало поздно, жена отправилась в квартиру к подругам, а муж остался дома. Приятельницы продолжили пить. Та, над которой весь вечер шутили, вернулась в квартиру к обидчику. Когда хозяин открыл дверь, она несколько раз ударила его ножом.

На следствии обвиняемая сказала, что орудие преступления и следы на нем она уничтожила, как показывают в сериалах. У мусорных баков разожгла огонь, бросила в него нож. Когда был суд, потерпевший отказался от всех претензий и не настаивал на строгом наказании. Женщину приговорили к трем годам условно, сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.

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Все новости за 16.08.2017 г.»