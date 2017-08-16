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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
На ЧМЗ женщина чуть не зарезала приятеля из-за того, что он подшучивал над ней и называл мальчиком
16.08.2017 г. 15:23
На ЧМЗ женщина чуть не зарезала приятеля из-за того, что он подшучивал над ней и называл мальчиком. Странный инцидент произошел на Рождество, 7 января 2017 года. К семейной паре в гости пришли две подруги жены. Люди общались, выпивали. Мужчина в шутку называл одну из знакомых мальчиком, поскольку ему казалось, что она похожа на мальчика. Все четверо смеялись, никто, вроде бы, не обижался. Когда стало поздно, жена отправилась в квартиру к подругам, а муж остался дома. Приятельницы продолжили пить. Та, над которой весь вечер шутили, вернулась в квартиру к обидчику. Когда хозяин открыл дверь, она несколько раз ударила его ножом.
На следствии обвиняемая сказала, что орудие преступления и следы на нем она уничтожила, как показывают в сериалах. У мусорных баков разожгла огонь, бросила в него нож. Когда был суд, потерпевший отказался от всех претензий и не настаивал на строгом наказании. Женщину приговорили к трем годам условно, сообщили в пресс-службе Металлургического районного суда.
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