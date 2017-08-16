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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первом нашли кишечную палочку
16.08.2017 г. 14:12
Фото с сайта cheladmin.ru
В Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первом нашли кишечную палочку. Патогенные бактерии эксперты обнаружили в пробах воды. Образцы собирали на пляжах. Вирусного загрязнения не выявили. Однако специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области настоятельно не рекомендуют купаться в городских озерах. Симптомы заражения кишечной палочкой - расстройство желудка, тошнота, рвота, высокая температура, общая слабость, отсутствие аппетита.
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