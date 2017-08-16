Фото с сайта cheladmin.ru

В Шершневском водохранилище, озерах Смолино и Первом нашли кишечную палочку. Патогенные бактерии эксперты обнаружили в пробах воды. Образцы собирали на пляжах. Вирусного загрязнения не выявили. Однако специалисты управления Роспотребнадзора по Челябинской области настоятельно не рекомендуют купаться в городских озерах. Симптомы заражения кишечной палочкой - расстройство желудка, тошнота, рвота, высокая температура, общая слабость, отсутствие аппетита.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 16.08.2017 г.»