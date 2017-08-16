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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
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В Курчатовском районе ночью в выходной будут ограничивать движение
16.08.2017 г. 14:07
Фото с сайта ptzgovorit.ru
В Курчатовском районе ночью в выходной будут ограничивать движение. Рабочие займутся демонтажом проводов линий электропередачи. Первый раз меры введут в ближайшую субботу, 19 августа, в 23:00 на пересечении Комсомольского проспекта с улицей Косарева. В обычном режиме транспорт будут пропускать с шести часов утра воскресенья, 20 августа.
Также ночью в последнюю субботу лета, 26 августа, будет ограничено движение на пересечении проспекта Победы с улицей Косарева. Трафик снова восстановят в полном объеме к 6 утра 27 августа, сообщили в пресс-службе городской администрации.
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