Фото с сайта Kirov-portal.ru

Челябинцам предлагают купить квартиру за 100 рублей. В соцсетях набирает популярность новое явление, напоминающее финансовые пирамиды 90-х. Так, в "Одноклассниках" появилась группа с названием "Проект "Купи жилье за 100р ". Организаторы презентуют начинание как социальную акцию, которая позволит людям приобрести собственное жилье, не прибегая к ипотеке. Планируется набрать в группу 20 тыс. участников, потом с помощью генератора случайных чисел выбрать из них одного. На счет "счастливчика" каждый скинет по 100 рублей. Таким образом у него будет 2 млн, и он сможет купить квартиру. Пока в группу добавилось менее десятка человек.

Управляющий юридической компании "Филатов и партнеры" Илья Филатов считает, что если проект проводится строго по изложенным правилам, то он обладает всеми признаками лотереи. Тогда создателям грозит административная ответственность, так как они проводят розыгрыш без соответствующего разрешения. Кроме того, их деятельностью должны заинтересоваться налоговые органы. Если лотерея будет проводиться нечестно, и выигрывать будут подставные люди, это тянет на уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупных размерах". Также есть вероятность того, что, набрав в группу какое-то количество реальных человек, ее наполнят 20 тыс. ботов. Люди будут платить деньги и верить в то, что им когда-нибудь повезет, добавил юрист.

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Все новости за 16.08.2017 г.»