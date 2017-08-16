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Фельдшеры в Челябинской области поехали работать на село за 500 тыс. рублей. В регионе стартовала программа «Земский фельдшер», участниками которой на данный момент стали шесть человек. Их трудоустроили в местных медицинских пунктах Нязепетровского, Красноармейского, Чебаркульского, Увельского и Аргаяшского районов. К каждому фельдшерско-акушерскому отделению прикреплены по 1 тыс. человек, таким образом, доступ к медицинской помощи получили 6 тыс. селян. Еще шесть заявок от кандидатов пока рассматривают в региональном минздраве.

В этом году в областном бюджете на реализацию программы предусмотрены 10 млн рублей. Ее суть состоит в том, что всем фельдшерам в возрасте до 50 лет предлагают 500 тыс. за переезд в сельскую местность. Подобная программа с 2012 года работает в области и для медперсонала с высшим образованием. Докторам, приехавшим работать в сельскую местность, выплачивают по 1 млн рублей. За четыре года в села привлекли более 400 специалистов.

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Все новости за 16.08.2017 г.»