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16.08.2017 г. | 16:08Гости эфира: Бодрягин Андрей, Кущ Иван, Новикова Ирина
Борис Дубровский поручил отреставрировать «бомжатники» на гостевых маршрутах
16.08.2017 г. 12:10
Борис Дубровский поручил отреставрировать «бомжатники» на гостевых маршрутах. Так губернатор Челябинской области назвал ветхие объекты исторического наследия, расположенные в центре Челябинска. В частности, он выразил свое недовольство внешним обликом усадьбы Первухиной, которая располагается на Свободы, 22 а.
«Исторические здания могут быть украшением города, а могут быть его черными пятнами. Когда я смотрю на этот объект, я четко понимаю, что представляю себе центр Челябинска по-другому. «Бомжатникам» не место на гостевых маршрутах», – заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
На заседании правительства утвердили проект сохранения памятника культурного наследия - установили границу зоны охраны, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам. Реконструкцией займется собственник здания. Дополнительных денег из бюджета на это не предусмотрено.
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