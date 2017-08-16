Фото с сайта gubernator74.ru

Борис Дубровский поручил отреставрировать «бомжатники» на гостевых маршрутах. Так губернатор Челябинской области назвал ветхие объекты исторического наследия, расположенные в центре Челябинска. В частности, он выразил свое недовольство внешним обликом усадьбы Первухиной, которая располагается на Свободы, 22 а.

«Исторические здания могут быть украшением города, а могут быть его черными пятнами. Когда я смотрю на этот объект, я четко понимаю, что представляю себе центр Челябинска по-другому. «Бомжатникам» не место на гостевых маршрутах», – заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

На заседании правительства утвердили проект сохранения памятника культурного наследия - установили границу зоны охраны, режимы использования земель и требования к градостроительным регламентам. Реконструкцией займется собственник здания. Дополнительных денег из бюджета на это не предусмотрено.

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Все новости за 16.08.2017 г.»