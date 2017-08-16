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Выплачивать деньги вкладчикам челябинского банка «Резерв» будет «Россельхозбанк». Кредитная организация стала победителем конкурса на выбор банка-агента, проведенного после отзыва лицензии у "Резерва". Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Выдача денег начнется 23 августа. Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности.

"По данным официальной отчетности банка "Резерв", на 1 июля 2017 г. объем вкладов составляет 1,38 млрд рублей, размер страховой ответственности агентства (потенциальные выплаты) - 1,32 млрд рублей. Окончательно объем и структура вкладов будут установлены в рамках формирования временной администрацией реестра обязательств банка перед вкладчиками", - пояснили ранее в АСВ.

Банк "Резерв" лишился лицензии 9 августа. Центробанк отозвал ее из-за операций, направленных на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Кроме того, в работе "Резерва" выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств.

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