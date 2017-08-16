- +20 ... +22 C°
- +19 ... +21 C°
- 59.9266р. + 0.1276
- 70.3718р. - 0.2927
Власти Челябинской области потратили на благоустройство 309 рублей на человека
16.08.2017 г. 09:28
Власти Челябинской области потратили на благоустройство 309 рублей на человека. Данные приводятся в отчете государственной автоматизированной информационной системы «Управление», сообщает РБК. Всего на инфраструктуру, ремонт соцучреждений и другое за восемь месяцев выделили 1 млрд рублей. В соседней Свердловской области - 1,4 млрд - это 331 рубль на человека.
В лидерах Москва, там на благоустройство направили почти 10 тыс. рублей в пересчете на душу населения. Далее идет Ненецкий автономный округ с показателем в 2,5 тыс. рублей, следом - Магаданская область - 2 тыс. 448 рублей. Наименьшие показатели – в Забайкальском крае - 187 рублей, в Кабардино-Балкарии - 176 рублей, Алтайском крае - 137 рублей на человека.
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 15.08.2017 г. На площади Революции закончили монтаж чугунного забора
- 09.08.2017 г. В Советском районе за пять лет благоустроят пять скверов
- 30.05.2017 г. Остановки, киоски, фасады зданий и рекламные щиты на гостевых маршрутах Челябинска приведут к единому стилю
- 11.05.2017 г. Парковку на Театральной площади заменят фонтанами и павильонами
- 24.04.2017 г. Челябинцев начали штрафовать за парковку на газонах