Фото с сайта Ecostroygrad.ru

Власти Челябинской области потратили на благоустройство 309 рублей на человека. Данные приводятся в отчете государственной автоматизированной информационной системы «Управление», сообщает РБК. Всего на инфраструктуру, ремонт соцучреждений и другое за восемь месяцев выделили 1 млрд рублей. В соседней Свердловской области - 1,4 млрд - это 331 рубль на человека.

В лидерах Москва, там на благоустройство направили почти 10 тыс. рублей в пересчете на душу населения. Далее идет Ненецкий автономный округ с показателем в 2,5 тыс. рублей, следом - Магаданская область - 2 тыс. 448 рублей. Наименьшие показатели – в Забайкальском крае - 187 рублей, в Кабардино-Балкарии - 176 рублей, Алтайском крае - 137 рублей на человека.

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Все новости за 16.08.2017 г.»