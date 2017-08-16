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Дольщики в Челябинске составили карту проблемных долгостроев и отправили Владимиру Путину
16.08.2017 г. 09:19
Фото с сайта obzor.westsib.ru
Дольщики в Челябинске составили карту проблемных долгостроев и отправили Владимиру Путину. Кто должен помогать обманутым дольщикам? И должен ли, раз они сами приняли решение рискнуть и купить неготовое жилье?
Об этом говорим сегодня в программе "Разбор полетов" на "Челябинском эхе" и 31 канале. Гости в студии: председатель комитета по градостроительству и вопросам строительной отрасли челябинского отделения "Опоры России" Андрей Бодрягин и члены координационного совета дольщиков Челябинской области Иван Кущ и Ирина Новикова.
Прямая трансляция в соцсетях "ВКонтакте" и Facebook. Встречаемся в 16:35. Телефон прямого эфира 269-97-78. Задать вопрос на сайте можно по ссылке.
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