Скриншот с сайта youtube.com / Владислав Булахтин

В Челябинске 12-летние красноярские хоккеисты на льду подрались с игроками «Трактора». Побоище произошло во время турнира под названием "Предсезонный", он проводится среди юношей 2005 года рождения и младше в ледовом дворце "Айсберг". Видео с места инцидента появилось на YouTube 15 августа.

За победу боролись красноярский "Сокол" и воспитанники хоккейной школы "Трактор". Выиграла челябинская команда с разгромным счетом 10:1. После объявления результатов словесная перепалка между хоккеистами переросла в потасовку. Участников драки разнимали взрослые. Как заявили в оргкомитете турнира, никто не пострадал, соревнования проходят в обычном режиме.

Видео: Владислав Булахтин / youtube.com

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