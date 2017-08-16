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В Челябинске 12-летние красноярские хоккеисты на льду подрались с игроками «Трактора»
16.08.2017 г. 08:14
В Челябинске 12-летние красноярские хоккеисты на льду подрались с игроками «Трактора». Побоище произошло во время турнира под названием "Предсезонный", он проводится среди юношей 2005 года рождения и младше в ледовом дворце "Айсберг". Видео с места инцидента появилось на YouTube 15 августа.
За победу боролись красноярский "Сокол" и воспитанники хоккейной школы "Трактор". Выиграла челябинская команда с разгромным счетом 10:1. После объявления результатов словесная перепалка между хоккеистами переросла в потасовку. Участников драки разнимали взрослые. Как заявили в оргкомитете турнира, никто не пострадал, соревнования проходят в обычном режиме.
Видео: Владислав Булахтин / youtube.com
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