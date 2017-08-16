Фото: Мария Меньщикова / vk.com/region_chelyaba

На ЧЭМК спасатели тушат крупный пожар. ЧП случилось сегодня, 16 августа, в 7:45 в цехе №7 по производству ферросплавов. Горит транспортерная лента. Объявлен повышенный ранг сложности. В ликвидации участвуют 56 человек и 18 единиц техники. Площадь пожара - более 700 квадратных метров, сообщили в пресс-центр управления МЧС по Челябинской области. О пострадавших ничего не известно.

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