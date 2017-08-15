Фото с сайта Timeout.ru

Две трети челябинцев врали о себе при устройстве на работу. Это узнали в ходе опроса аналитики сайта Зарплата.ру. Выяснилось, что 62% горожан скрывали правду от будущего работодателя и приукрашивали свои заслуги, а 6% соискателей попросту нагло врали. При этом 70% обманщиков убеждены, что именно ложь помогла им получить место.

К неправде прибегает и другая сторона трудовых отношений. Половину опрошенных работодатель обманывал на собеседовании. Большинство посетовали на несоблюдение условий труда, а 46% заявили, что фактическая заработная плата оказалась ниже заявленной. Треть челябинцев выполняли работу, не оговоренную на собеседовании, а каждого пятого так официально и не трудоустроили.

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Все новости за 15.08.2017 г.»