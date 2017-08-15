Фото: Карен Даллакян / facebook.com

В Чебаркульском районе полицейские ищут человека, расстрелявшего котенка из пневматики. Участковый Верхних Карасей опрашивает селян, выясняя, кто мог совершить преступление. «По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Мы уже связались с ветеринарным врачом Кареном Даллакяном, прооперировавшим пострадавшее животное», - рассказала Znak.com пресс-секретарь Чебаркульского ОМВД Елена Щеткова.

Пострадавшее животное попало к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну в понедельник, 14 августа. Котенка привезли жители поселка Верхние Караси, которые рассказали, что раненый зверь пришел к ним сам. Доктор извлек пулю, которая застряла в голове. Еще одна прошла навылет выше позвоночника. Стреляли из пневматического оружия. Сейчас с котенком все хорошо. Живодеру грозит уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".

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