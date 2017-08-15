- +14 ... +16 C°
- +17 ... +19 C°
- 59.9266р. + 0.1276
- 70.3718р. - 0.2927
-
11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
В Чебаркульском районе полицейские ищут человека, расстрелявшего котенка из пневматики
15.08.2017 г. 16:33
В Чебаркульском районе полицейские ищут человека, расстрелявшего котенка из пневматики. Участковый Верхних Карасей опрашивает селян, выясняя, кто мог совершить преступление. «По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Мы уже связались с ветеринарным врачом Кареном Даллакяном, прооперировавшим пострадавшее животное», - рассказала Znak.com пресс-секретарь Чебаркульского ОМВД Елена Щеткова.
Пострадавшее животное попало к челябинскому ветеринару Карену Даллакяну в понедельник, 14 августа. Котенка привезли жители поселка Верхние Караси, которые рассказали, что раненый зверь пришел к ним сам. Доктор извлек пулю, которая застряла в голове. Еще одна прошла навылет выше позвоночника. Стреляли из пневматического оружия. Сейчас с котенком все хорошо. Живодеру грозит уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 14.08.2017 г. В поселке под Чебаркулем котенка расстреляли из пневматики
- 17.02.2017 г. Выбросившему с 9-го этажа двух котов челябинцу запретили ходить в бары и выезжать из города
- 07.02.2017 г. В Челябинске морозной ночью бросили привязанную к дереву собаку
- 07.02.2017 г. Выбросивший с 9-го этажа двух котов челябинец пойдет под суд
- 03.11.2016 г. Владелец отказался продавать своего обгоревшего в пожаре медведя за границу