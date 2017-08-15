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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
На выборах 10 сентября подсчитывать результаты в Челябинской области будут с помощью QR-кодов
15.08.2017 г. 16:32
На выборах 10 сентября подсчитывать результаты в Челябинской области будут с помощью QR-кодов. Новая технология позволит увеличить скорость заполнения итоговых протоколов на избирательных участках, свести к минимуму ошибки при заполнении бюллетеней и ускорить передачу данных из территориальных избиркомов в государственную автоматизированную систему. Об этом стало известно на совещании оперативного штаба по подготовке к выборам. Оно прошло в формате видеоконференции под руководством полпреда президента на Урале Игоря Холманских.
Из новшеств этого года - исполнение федерального закона №104, который отменяет открепительные удостоверения. Теперь граждане могут голосовать по месту нахождения без лишней бюрократии. Губернатор Борис Дубровский отметил, что Челябинская область полностью готова к проведению выборов.
"Реализуется комплекс мер по обеспечению общественно-политической стабильности, прозрачности и легитимности в ходе выборов. Особый акцент традиционно сделан на соблюдение законности", - отметил глава региона.
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