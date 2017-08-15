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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
Почти 2 тыс. многодетных семей в Челябинской области получат земельные участки до конца года
15.08.2017 г. 14:27
Почти 2 тыс. многодетных семей в Челябинской области получат земельные участки до конца года. Площадки выделят из муниципальной и федеральной собственности. Так, в Сосновском районе для передачи предусмотрены 72 гектара государственной земли. Это 764 участка в поселке «Северный» Сосновского района. В настоящее время к ним подводится электроэнергия. На это из бюджета по распоряжению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского выделено 136 млн рублей. Подготовка коммуникаций закончится в октябре нынешнего года. После этого землю начнут передавать новым владельцам.
Всего в регионе сформировали 1849 участков. С начала 2017 года 156 многодетных родителей уже получили в собственность территорию под строительство домов. Это стало возможным благодаря реализации программы по улучшению условий жизни семей с тремя и более детьми.
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