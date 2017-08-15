Фото с сайта gubernator74.ru

Рекультивация свалок и ремонт дорог станут приоритетами в развитии Челябинской области. Губернатор Борис Дубровский утвердил перечень проектов, которые имеют стратегическое значение для региона. «В каждом проекте мы задаем конкретную цель, определяем ответственное должностное лицо, ставим жесткие сроки, задаем ключевые индикативы и показатели эффективности», - отметил Борис Дубровский.

Так, одним из первых был разработан и утвержден паспорт проекта «Безопасные и качественные дороги», на финансирование которого в 2017 году предусмотрено 2 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Не меньше внимания в правительстве области уделяют рекультивации городских свалок в Челябинске и Магнитогорске. Целью этого проекта, по словам министра экологии Челябинской области Ирины Гладковой, является снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение условий проживания более 1,6 млн человек.

Фото: Пресс-служба губернатора Челябинской области

Экология и дороги - это лишь два вектора, по которым предстоит работать, всего их 11. Направления стратегического развития для страны определил президент Владимир Путин: здравоохранение, образование, ипотека и арендное жилье, ЖКХ и городская среда, международная кооперация и экспорт, производительность труда, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, реформа контрольной и надзорной деятельности, безопасные и качественные дороги, моногорода и экология.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 15.08.2017 г.»