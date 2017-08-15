Фото с сайта vnd12.ru

Из-за дорожных работ на три дня ограничили движение по проспекту Победы. Меры ввели на участке от улицы Бажова до Героев Танкограда и от улицы Горького до Российской. Рабочие укладывают асфальт. Ограничения будут действовать до 12 часов ночи четверга, 17 августа. Однако в пресс-службе мэрии сообщают, что срок может быть увеличен, если испортится погода.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", сегодня затор образовался на участке от Бажова до Гатчинской. "Средний и правый ряд. Закатывают асфальт", - сообщает один из автомобилистов. Также интенсивность трафика нарушена на Бажова от перекрестка с улицей Танкистов. На участке от Комарова до улицы Инженерной скорость движения не превышает 5 км/ч.

Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram

Все новости за 15.08.2017 г.»