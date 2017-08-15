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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
Каждый третий работодатель в Челябинской области готов взять в компанию сотрудника без опыта
15.08.2017 г. 12:34
Каждый третий работодатель в Челябинской области готов взять в компанию сотрудника без опыта. Это в ходе анализа размещенных вакансий выяснили специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter. Оказалось, что на Южном Урале сегодня 34% предложений - для специалистов без опыта работы. Больше всего вакансий для них в сферах «Продажи», «Банки», «Административный персонал», «Рабочий персонал» и «Страхование».
На самое высокое вознаграждение из данных областей, могут рассчитывать страховщики, средняя зарплата, которую им предлагают – 45 тыс. рублей. Менеджерам и продавцам обещают платить по 30 тыс., грузчикам, дворникам и разнорабочим - 20 тыс., администраторам - в среднем 18 тыс. 600 рублей. Самые распространенные требования для молодых кандидатов - коммуникабельность и нацеленность на результат.
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