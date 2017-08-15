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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
В 35 детских садах Челябинска ввели карантин из-за менингита
15.08.2017 г. 12:28
В 35 детских садах Челябинска ввели карантин из-за менингита. В остальных дошкольных учреждениях усилили меры предосторожности: каждый день осматривают воспитанников на предмет симптомов, следят за питьевым режимом, обеззараживают воздух, запрещают детям купаться в бассейнах.
В городе зафиксировали 44 случая заражения менингитом, 29 из них - у несовершеннолетних. Всего с энтеровирусом обратились к медикам 95 человек. 38 инфицированных посещали детские сады. Учреждения, где произошли вспышки, закрыли на карантинные мероприятия. Случаи заболевания зафиксированы во всех районах города, при этом наименьшая заболеваемость - в Советском и Центральном. В Роспотребнадзоре по Челябинской области продолжают утверждать, что эпидемический подъем связан исключительно с сезонностью.
"Эпидемические подъемы заболеваемости регистрируются каждые 4-5 лет, последний подъем отмечен в 2013 году... Сезонный подъем заболеваемости регистрируется с июля по октябрь, с постепенным нарастанием заболеваемости и спадом, с максимальным уровнем в сентябре", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
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