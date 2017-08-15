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После игр детей с умершим от бешенства лисенком под Чебаркулем ввели карантин. Особый режим будет действовать в селе Филимоново два месяца. В этот период запрещен вывоз животных из опасной зоны.

Поводом для специальных мер стал инцидент, случившийся в начале августа. Подросток нашел на обочине дороги мертвого лисенка, он принес его во двор своего дома. Посмотреть на животное пришли дети со всего поселка, почти два десятка человек. Вскоре мать школьника забрала у него находку и отвезла в лабораторию на исследование. Оказалось, что зверек был заражен вирусом бешенства. В срочном порядке двор, где находилось тело больного хищника, продезинфицировали, всех животных в Филимоново привили, детям, трогавшим труп лисенка, провели антирабическую вакцинацию, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Всего, по данным минсельхоза Челябинской области, с начала 2017 года в регионе выявили 15 случаев бешенства. Это вдвое меньше, чем в прошлом году. В ведомстве считают, что результат дала массовая вакцинация диких животных. Чтобы привить их, в лесах разложили более 500 тыс. доз специальной приманки.

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Все новости за 15.08.2017 г.»