Фото с сайта pravmin74.ru

Химический туман в Челябинске сохранится до вечера. Режим НМУ в городе ввели до 19:00 сегодняшнего дня, 15 августа. Неблагоприятная экологическая обстановка также сложилась в Карабаше, Сатке, Троицке и Коркино. По данным Челябинского гидрометцентра, вредные примеси не рассеиваются из-за слабого ветра и инверсии.

Предприятиям предписано снизить количество выбросов. Людям рекомендуют как можно меньше находиться на улице, несколько раз в день принимать душ, пить больше жидкости, отказаться от занятий спортом на открытых площадках.

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