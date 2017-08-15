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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
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Химический туман в Челябинске сохранится до вечера
15.08.2017 г. 12:18
Фото с сайта pravmin74.ru
Химический туман в Челябинске сохранится до вечера. Режим НМУ в городе ввели до 19:00 сегодняшнего дня, 15 августа. Неблагоприятная экологическая обстановка также сложилась в Карабаше, Сатке, Троицке и Коркино. По данным Челябинского гидрометцентра, вредные примеси не рассеиваются из-за слабого ветра и инверсии.
Предприятиям предписано снизить количество выбросов. Людям рекомендуют как можно меньше находиться на улице, несколько раз в день принимать душ, пить больше жидкости, отказаться от занятий спортом на открытых площадках.
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