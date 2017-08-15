Фото с сайта vk.com/strange_chel

На площади Революции закончили монтаж чугунного забора. Уличное ограждение, в элементах которого использовалось каслинское литье, обошлось городу почти в 3 млн рублей. Благоустроить центр города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС поручил губернатор Борис Дубровский. Всего заменили 380 метров забора на проспекте Ленина от улицы Елькина до Воровского и на перекрестке с Цвиллинга. Работы длились месяц, и результат так понравился администрации города, что ограждение решили продлить до Алого поля. Если найдутся деньги, все планируют доделать до конца осени.

Однако изначально установленный забор отличался от конечного варианта. В группе "Странный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" в середине июля опубликовали фотографию ограждения напротив арбитражного суда. На снимке видно, что литье - в необработанных зазубринах и неровностях, а сварные швы выполнены неаккуратно. "А вот и заборчик! Качество достойное Челябинска", - горько замечает автор снимка.

Фото: Странный Челябинск / vk.com

Через некоторое время, по словам горожан, ограждение переделали.

Фото: Странный Челябинск / vk.com

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