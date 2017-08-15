- +19 ... +21 C°
- +14 ... +16 C°
- 59.799р. - 0.3883
- 70.6645р. - 0.0857
-
11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
На площади Революции закончили монтаж чугунного забора
15.08.2017 г. 12:11
На площади Революции закончили монтаж чугунного забора. Уличное ограждение, в элементах которого использовалось каслинское литье, обошлось городу почти в 3 млн рублей. Благоустроить центр города в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС поручил губернатор Борис Дубровский. Всего заменили 380 метров забора на проспекте Ленина от улицы Елькина до Воровского и на перекрестке с Цвиллинга. Работы длились месяц, и результат так понравился администрации города, что ограждение решили продлить до Алого поля. Если найдутся деньги, все планируют доделать до конца осени.
Однако изначально установленный забор отличался от конечного варианта. В группе "Странный Челябинск" в соцсети "ВКонтакте" в середине июля опубликовали фотографию ограждения напротив арбитражного суда. На снимке видно, что литье - в необработанных зазубринах и неровностях, а сварные швы выполнены неаккуратно. "А вот и заборчик! Качество достойное Челябинска", - горько замечает автор снимка.
Фото: Странный Челябинск / vk.com
Через некоторое время, по словам горожан, ограждение переделали.
Фото: Странный Челябинск / vk.com
Подписывайтесь на новости «Челябинского эха» в Telegram
- 09.08.2017 г. В Советском районе за пять лет благоустроят пять скверов
- 08.08.2017 г. В Челябинске начинается подготовка участка на набережной Миасса под строительство делового центра к саммиту ШОС
- 13.06.2017 г. В Челябинске появился «Сад ШОС и БРИКС»
- 02.06.2017 г. Венгерские инвесторы обсудят в Челябинске финансирование объектов к саммитам ШОС и БРИКС
- 30.05.2017 г. Остановки, киоски, фасады зданий и рекламные щиты на гостевых маршрутах Челябинска приведут к единому стилю