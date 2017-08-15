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11.08.2017 г. | 16:21Гости эфира: Живец Николай, Любавин Алексей
В одном из челябинских автобусов снизили плату до 15 рублей для борьбы с конкурентами
15.08.2017 г. 09:06
В одном из челябинских автобусов снизили плату до 15 рублей для борьбы с конкурентами. Подешевел проезд на маршруте №66 - от остановки "Училище ЧКПЗ" до "Станции Шершни". По нему курсируют машины малой вместимости, и водители обходятся без кондукторов. Во всех остальных автобусах билет стоит, как раньше, 20 рублей. До 23 рублей плату подняли только в троллейбусах и трамваях.
Как рассказал Znak.com директор компании «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод, это временное предложение, с приходом осени цену все равно поднимут. Таким образом автобусники пытаются переманить пассажиров у конкурентов - нелегальных маршрутчиков. При этом Дмитрий Холод уточнил, что мера временная, на остаток теплого сезона.
«Низкая цена работает только для платников, для льготных категорий граждан, пользующихся транспортными картами, все остается по-прежнему, на уровне 16–20 рублей. Согласования нам не потребовалось, все наши маршруты — нерегулируемые», — сообщил руководитель фирмы-перевозчика.
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