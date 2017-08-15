Фото с сайта Irkobl.ru

30 остановок на гостевых маршрутах Челябинска выполнят в едином стиле. В ближайшее время начнется демонтаж старых комплексов. Об этом в ходе доклада о благоустройстве улиц доложил губернатору Борису Дубровскому мэр Евгений Тефтелев. В первую очередь заменят остановки на гостевых маршрутах, но в перспективе работа будет продолжена.

Также глава города отчитался о сносе незаконных киосков. По его словам, убрали 30 несанкционированных объектов на проспектах Победы и Ленина, а также на Алом поле.

«Дальше эту работу продолжим. Мы открыто работаем, людей заранее предупреждаем, у некоторых хватает совести самим убрать», – сказал Евгений Тефтелев.

Кроме того, мэр отметил, что недавно власти города завершили ревизию визуального пространства Челябинска. Реклама, которая вредит облику города, будет ликвидирована.

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Все новости за 15.08.2017 г.»