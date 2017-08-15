Фото с сайта Dailynews.kz

27-летний южноуралец погиб от взрыва фейерверка на глазах родителей и невесты. Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 13 августа. Парень вместе с девушкой вернулись из предсвадебного путешествия. Пара поехала отмечать юбилей отца жениха в село Подовинное Октябрьского района. Когда стемнело, все вышли на улицу запускать праздничные фейерверки. Один из них не сработал. Молодой человек наклонился, чтобы посмотреть, в чем дело. Раздался взрыв, залп ударил мужчине прямо в лицо. От полученного ранения он скончался до приезда скорой. По данному факту проводится доследственная проверка.

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Все новости за 15.08.2017 г.»